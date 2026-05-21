СМИ Европы высказались о сигнале Путина Западу на встрече с Си Цзиньпином

Москва21 мая Вести.На встрече в Пекине президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина был послан политический сигнал Западу. Об этом сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico.

В материале отмечается, что Россия и Китай продолжают координировать действия на международной арене, играя стабилизирующую роль в мировых процессах.

Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику говорится в публикации

Издание подчеркивает, что встреча российского и китайского лидеров сопровождалась обсуждением широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества.

В публикации L’Antidiplomatico также говорится, что контакты России и КНР рассматриваются на Западе в контексте изменений глобального баланса сил и их влияния на международную повестку.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Пекине делегации РФ и Китая подписали 20 документов о сотрудничестве в различных сферах.