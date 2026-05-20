Экс-сотрудник ЦРУ заявил о сигнале России и Китая Западу Экс-сотрудник ЦРУ: Москва и Пекин стремятся к новому миропорядку

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин демонстрируют Западу намерение формировать новый мировой порядок без его доминирования. Об этом в беседе с ТАСС рассказал бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон.

По его словам, официальный визит Путина в Пекин подчеркнул серьезность отношений между Россией и КНР. Он также обратил внимание, что по итогам переговоров было подписано около 40 соглашений.

Они (Путин и председатель КНР Си Цзиньпин – Прим. ред.) подали Вашингтону и всему остальному Западу ясный сигнал о том, что Россия и Китай твердо привержены созданию новой организации [мирового сообщества], свободной от западного влияния, в сферах экономики, финансов, политики и безопасности сказал Джонсон

Ранее Bloomberg отметило, что Москва и Пекин бросили вызов гегемонии Вашингтона. Издание указало, что страны подписали декларацию о продвижении многополярности.