Назван главный итог переговоров Путина и Си Цзиньпина Политолог Антошин: Путин и Си показали, что готовы отстаивать многополярный мир

Москва20 мая Вести.Россия и Китай продолжают выступать за строительство многополярного мира. Об этом заявил политолог Александр Антошин, проанализировав переговоры президента РФ Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином.

В беседе с NEWS.ru он пояснил, что беседа двух лидеров в Китае показала их приверженность идее многополярного мира.

Они готовы отстаивать эту концепцию перед лицом Запада, который не хочет терять свою гегемонию. Соответственно, угрозы Запада будут встречены обеими странами. То есть Россия и Китай демонстрируют практический союз сказал Антошин

Ранее Владимир Путин завершил свой двухдневный официальный визит в Китай. Он назвал переговоры с Си Цзиньпином успешными и содержательными.