Миронов: Путин сделал очень много для мира

Миронов заявил, что Путин сделал очень много для мира Миронов: Путин сделал очень много для мира

Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин уже сделал очень много для мира и "столько еще сделает". Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Он столько уже сделал для мира, я даже не буду говорить про нашу Россию, для мира. И столько еще сделает, это будет обязательно. Вместе с товарищем [председателем КНР] Си Цзиньпином у них все получится сказал он

Путин 19-20 мая находится в Китае с официальным визитом. Российский лидер назвал успешными и плодотворными переговоры с Си Цзиньпином, отметив, что была проделана насыщенная работа.