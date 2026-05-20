Москва20 мая Вести.Президент России Владимир Путин услышал призывы к уравниваю выплат для бойцов на СВО из разных регионов, он молодец. Такое мнение ИС "Вести" озвучил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Президент нас услышал. Мы сколько раз говорили: "Слушайте, ну сидят в окопе два бойца, воюют, рискуют жизнью". Но один из одного региона, ну, скажем так, побогаче, у него такие-то выплаты, а другой из более бедного региона, у него вот намного меньше. Слушайте, они воюют вместе, в одном окопе. Это было несправедливо. … Давным-давно нужно было сделать, чтобы едины были все социальные льготы для каждого участника специальной военной операции. Поэтому молодец наш президент заявил Миронов

Ранее Миронов высоко оценил деятельность президента РФ во благо мира. По его мнению, вместе с председателем КНР Си Цзиньпином, российский лидер сможет достичь всех поставленных целей.