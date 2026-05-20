Миронов: после визита Путина в Китай можно ожидать долгожданных изменений

Москва20 мая Вести.Итоги официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай принесут всем долгожданные изменения. Об этом лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил в интервью ИС "Вести".

Политик считает неслучайным тот факт, что Путин посетил Китай после визита американского лидера Дональда Трампа.

Что-то мне подсказывает, что можно ждать каких-то вообще изменений, которых мы все ждем. Потому что очень тревожно, очень опасно, и люди хотят мира. И я уверен, что лидеры двух великих стран, Китая и России, о многом переговорили, о многом договорились. И результаты этих договоренностей мы скоро с вами увидим сказал Миронов

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что одним из приоритетов сотрудничества с Китаем является защита кооперации двух стран от влияния извне.

19 мая российский лидер прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.