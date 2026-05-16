СМИ рассказали, что значит для Китая план принять Путина сразу после Трампа El Mundo: визит Путина в Китай демонстрирует, как Пекин расставляет приоритеты

Москва16 мая Вести.Планы Китая принять на своей территории российского лидера Владимира Путина сразу после визита американского президента Дональда Трампа говорит о том, как именно КНР расставляет приоритеты во внешней политике. Такое предположение сделали авторы материала, опубликованного изданием El Mundo.

Авторы считают, что встреча главы Белого дома с лидером Китая Си Цзиньпином стала попыткой стабилизировать американо-китайские отношения, которые важны для экономики двух государств. А запланированный визит Путина, полагают журналисты, свидетельствует совсем о другом.

По мнению издания, несмотря на тактическое сближение с США, долгосрочный стратегический альянс с РФ для Китая одним из центральных курсов внешней политики.

В материале также сказано, что КНР увеличивает закупки нефти и газа у России, наращивает торговлю, предлагает пути для взаимодействия в сферах финансов и технологий.

Российский президент собирается посетить Китай 19-20 мая.