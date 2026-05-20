"Один уровень с Пекином": западные СМИ проанализировали визит Путина в Китай Berliner Zeitung: за поворот РФ к Китаю ЕС заплатит высокую экономическую цену

Москва20 мая Вести.Россия полностью сосредоточилась на стратегическом сотрудничестве с Китаем, пишет немецкая газета Berliner Zeitung, анализируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

Издание обратило внимание, что именно введенные странами Запада санкции подтолкнули Россию усилить кооперацию с Китаем.

Четвертый с 2022 года визит Путина в Китайскую Народную Республику демонстрирует кардинальный сдвиг в геоэкономической ориентации страны, говорится в статье. Россия вступает в партнерство с дальневосточной сверхдержавой, что приведет к ослаблению экономических позиций Европы.

Автор статьи отметил, что Россия сохраняет значительное влияние благодаря тому, что остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Именно российские энергетические ресурсы ставят Москву на один уровень с Пекином. Тем более что у Китая перед глазами маячит предостерегающий пример европейцев. Они сделали ставку на конфронтационный курс в отношении России и теперь платят за это высокую экономическую цену говорится в материале

19 мая Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Пекине прошли переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи стороны подписали 42 документа, включая совместное заявление о расширении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о формировании многополярного мира и новых типах международных отношений.