Москва21 маяВести.Визит президента России Владимира Путина в Китай отличался более теплой и открытой атмосферой по сравнению с поездкой американского лидера Дональда Трампа.
В материале телеканала CNN отмечается, что, несмотря на торжественный официальный прием обоих руководителей, пребывание Путина в Пекине "было отмечено более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами".
CNN подчеркнул, что глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин все последние годы продолжают активно развивать сотрудничество в области торговли, дипломатии и безопасности.
По мнению обозревателя CNN Симоны Маккарти, такая стратегия должна продемонстрировать крепнущие связи между Россией и Китаем, даже с учетом изменений в их отношениях с Соединенными Штатами.
19 и 20 мая Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. В Пекине прошли переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином.
В ходе встречи стороны подписали 42 документа, включая совместное заявление о расширении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о формировании многополярного мира и новых типах международных отношений.
Со своей стороны, глава Белого дома заявил, что церемония его встречи в китайской столице была лучше, чем у его российского коллеги.
Газета Berliner Zeitung также проанализировала визит Путин в КНР и сделала вывод, что усилить кооперацию с Китаем Россию подтолкнули введенные странами Запада санкции.