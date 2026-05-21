"Более открытая дружба": СNN о разнице между приемом Путина и Трампа в Китае СNN: визит Путина в Китай на фоне поездки Трампа оказался более успешным

Москва21 мая Вести.Визит президента России Владимира Путина в Китай отличался более теплой и открытой атмосферой по сравнению с поездкой американского лидера Дональда Трампа.

В материале телеканала CNN отмечается, что, несмотря на торжественный официальный прием обоих руководителей, пребывание Путина в Пекине "было отмечено более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами".

CNN подчеркнул, что глава российского государства и председатель КНР Си Цзиньпин все последние годы продолжают активно развивать сотрудничество в области торговли, дипломатии и безопасности.

По мнению обозревателя CNN Симоны Маккарти, такая стратегия должна продемонстрировать крепнущие связи между Россией и Китаем, даже с учетом изменений в их отношениях с Соединенными Штатами.

19 и 20 мая Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом. В Пекине прошли переговоры главы российского государства с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи стороны подписали 42 документа, включая совместное заявление о расширении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о формировании многополярного мира и новых типах международных отношений.

Со своей стороны, глава Белого дома заявил, что церемония его встречи в китайской столице была лучше, чем у его российского коллеги.

Газета Berliner Zeitung также проанализировала визит Путин в КНР и сделала вывод, что усилить кооперацию с Китаем Россию подтолкнули введенные странами Запада санкции.