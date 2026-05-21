Москва21 маяВести.Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального чаепития рассказал президенту России Владимиру Путину о недавнем визите американского лидера Дональда Трампа в Китай. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, эта тема стала одной из частей продолжительной беседы между лидерами двух государств.
Ну разумеется [поделился информацией о визите Трампа]. Был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этомсказал Песков
Чаепитие стало заключительным пунктом программы пребывания Путина в Китае. Официальный визит российского президента в КНР проходил 19 и 20 мая.