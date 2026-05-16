"Здесь был Путин": Си Цзиньпин напомнил Трампу, где он стоит NYT: Си Цзиньпин на встрече с Трампом вспомнил Путина

Москва16 мая Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию для президента США Дональда Трампа в резиденции Чжуннаньхай во время визита главы Белого дома в Пекин, напомнил, что беседовал с его российским коллегой Владимиром Путиным в этом же месте в 2024 году.

Об этом говорится в материале газеты The New York Times.

Прогуливаясь по саду, Трамп спросил у Си Цзиньпина, часто ли тот приводит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. На это глава КНР ответил: "Очень редко". Однако сразу с улыбкой добавил, что пил чай в этом месте с президентом РФ в 2024 году.

Например, здесь был Путин сказал Трампу Си Цзиньпин

Как отмечается, таким образом председатель КНР хотел указать на близкое партнерство Пекина и Москвы.

Авторы публикации обратили внимание, что разговор между Трампом и Си Цзиньпином "позволил получить представление о том, как два лидера взаимодействовали на этой неделе в ходе переговоров по поводу соперничества между их странами".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к визиту Путина в Китай завершена, скоро будет объявлена дата поездки.