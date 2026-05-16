Москва16 маяВести.Председатель КНР Си Цзиньпин, проводя экскурсию для президента США Дональда Трампа в резиденции Чжуннаньхай во время визита главы Белого дома в Пекин, напомнил, что беседовал с его российским коллегой Владимиром Путиным в этом же месте в 2024 году.
Об этом говорится в материале газеты The New York Times.
Прогуливаясь по саду, Трамп спросил у Си Цзиньпина, часто ли тот приводит иностранных лидеров в Чжуннаньхай. На это глава КНР ответил: "Очень редко". Однако сразу с улыбкой добавил, что пил чай в этом месте с президентом РФ в 2024 году.
Например, здесь был Путинсказал Трампу Си Цзиньпин
Как отмечается, таким образом председатель КНР хотел указать на близкое партнерство Пекина и Москвы.
Авторы публикации обратили внимание, что разговор между Трампом и Си Цзиньпином "позволил получить представление о том, как два лидера взаимодействовали на этой неделе в ходе переговоров по поводу соперничества между их странами".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка к визиту Путина в Китай завершена, скоро будет объявлена дата поездки.