Президент Казахстана Токаев получил поздравление с 73-летием от Путина

Москва17 мая Вести.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, празднующий в воскресенье 73-летие, получил поздравления от ряда иностранных лидеров, в том числе главы российского государства Владимира Путина, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Токаев родился 17 мая 1953 года в Алма-Ате. С 2019 года он занимает пост президента Казахстана.

Поздравительные телеграммы на имя главы государства направили президент России Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев… говорится в сообщении

Отмечается, что также поздравления поступили от главы Белоруссии Александра Лукашенко, премьера Армении Никола Пашиняна, президента Молдавии Майи Санду, лидера Сербии Александра Вучича и многих других политиков, видных общественных деятелей, представителей интеллигенции и граждан Казахстана.

На 9 Мая Токаев побывал в Москве. Путин тогда поблагодарил казахстанского лидера за то, что он остается с Россией в День Победы.