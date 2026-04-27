Москва27 апр Вести.Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев предал страну. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Наша трагедия 1990-х была в том, что для Горбачева оказались и устав партии, и программа недействительны – просто предал и продал страну. А [первого президента РФ Бориса] Ельцина… из него сделали реформатора, перестройщика, демократа. Это полное недоразумение. Мы (КПРФ. – Прим. ред.) тогда, восстановив свою организацию и идя в Думу, ставили одну задачу: во-первых, сказать правду, а во-вторых, если бы мы повели иначе, гражданская война была неминуема