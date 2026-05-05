Зюганов: Пашинян предал все святое, что было у армянского и русского народов

Зюганов заявил, что Пашинян предал святыни армянского и русского народов Зюганов: Пашинян предал все святое, что было у армянского и русского народов

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян предал все святое, что было у армянского и русского народов, когда начал поддерживать нацистов. Об этом ИС "Вести" заявил лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, нельзя простить то, что сейчас делает Пашинян.

Когда против русского мира нацисты и фашисты, которые воспрянули в Европе, которые … развязали жуткую войну на уничтожение русской культуры, русского языка, русской государственности. И ты сидишь с ними, обнимаешься и поддерживаешь их. Значит, ты предал все святое, что было и у армянского, и у русского народа сказал Зюганов

Ранее депутат ГД Артем Туров заявил, что внешняя политика, которую сейчас проводит Ереван во главе с Пашиняном, является предательской.