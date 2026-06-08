Журавлев: армянское общество еще не осознало, что Пашинян тянет страну на дно

"Пашинян ведёт Армению в пропасть": в Госдуме оценили итоги выборов в республике Журавлев: армянское общество еще не осознало, что Пашинян тянет страну на дно

Москва8 июн Вести.Армянское общество до сих пор не осознало, что премьер-министр Никол Пашинян ведёт государство и народ к катастрофе. С таким заявлением в беседе с NEWS.ru выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

По словам парламентария, прошедшие в республике выборы наглядно продемонстрировали кризис доверия к действующей власти. Пашинян, как отметил Журавлёв, задействовал весь доступный административный ресурс и не гнушался угрозами — однако добиться безоговорочной победы так и не смог.

К сожалению, в армянском обществе не пришло понимание, что премьер тянет страну в пропасть. Противников у него всё больше, политика правительства наносит ущерб всему, чего касается подчеркнул депутат

Особое внимание Журавлёв обратил на экономические последствия курса Пашиняна. По его словам, убытки уже несут армянские сельхозпроизводители. Лишившись традиционного российского рынка сбыта, они не могут оперативно переориентироваться на Европейский союз — европейские фермеры не пропускают конкурентов на свой рынок.

Это антиармянские действия Пашиняна. Их диктуют из-за рубежа. Они выгодны только западным кураторам резюмировал Журавлев

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в армянском обществе сохраняется устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Дипломат также обратила внимание на заметное падение популярности партии Пашиняна среди избирателей.