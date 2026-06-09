Эксперт Согомонян заявил, что Пашинян больше не пользуется доверием у населения Эксперт Согомонян: армянский народ давно перестал доверять Пашиняну

Москва9 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не пользуется доверием избирателей, только нарушения на выборах в парламент позволили его партии вновь набрать больше голосов, чем соперники. Такое мнение ИС "Вести" выразил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Он заявил, что итогом выборов в стране стало формирование нелегитимной власти.

Пашинян давно уже не пользуется доверием армянского народа. Вот вы видите масштабные фальсификации и масштабные нарушения, которые имели место на этих выборах, позволили ему недобрать 50%, скажем так. То есть даже при условии вот таких просто невиданных нарушений, ему удалось всего лишь набрать вот столько. То есть у него нет конституционного большинства, он растерял доверие своего избирателя… То есть можно однозначно говорить о том, что в Армении сформировалась нелегитимная власть, и вот с этим придется жить в ближайшее какое-то время, смотря как будет развиваться ситуация в стране сказал Согомонян

Профессор отметил, что пересчет голосов на выборах может изменить результат – такая практика уже была в рамках прошедшего в эти дни голосования.

Вы знаете, в любом случае пересчет голосов, я думаю, даст определенный результат. Это совершенно очевидно. Вот даже вчера одна из партий, "Процветающая Армения", буквально путем пересчета вернула себе место в парламенте. Потому что было очевидно, что вот те сотые доли процента, которые она не добирает, как бы переложены голоса куда-то еще. Так и было. Притом это достаточно так, знаете, без всяких усилий. Это выяснилось буквально просмотром двух-трех протоколов добавил он

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По результатам голосования партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50%, однако вдвое больше, чем ближайший конкурент. Особенности распределения мандатов позволяют ей формировать правительство.