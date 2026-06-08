Профессор Согомонян: у партии Пашиняна нет конституционного большинства

Эксперт Согомонян: у партии Пашиняна нет конституционного большинства Профессор Согомонян: у партии Пашиняна нет конституционного большинства

Москва8 июн Вести.У партии премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" нет конституционного большинства, что создает проблемы. Несмотря на это, у них получится сформировать правительство. Об этом заявил доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

По его словам, которые приводит KP.RU, не набрав на выборах более 50%, Пашинян все равно получил большинство в парламенте.

Сможет [партия Пашиняна сформировать правительство], но у них нет конституционного большинства. Это создает проблемы сказал Согомонян

По словам профессора, за две-три недели до проведения выборов проводились масштабные репрессии по отношению к оппозиции. Сами выборы Согомонян назвал фальсифицированными.

Ранее глава партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что прошедшие парламентские выборы в Армении невозможно назвать демократическими, так как в ходе кампании на оппозиционные партии оказывалось давление.