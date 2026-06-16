Пашинян призвал запретить работать оппозиции в парламенте Пашинян назвал парламентскую оппозицию незаконной и призвал мешать ее работе

Москва16 июн Вести.Оппозиционные силы прошли в Национальное собрание по итогам выборов 7 июня в результате незаконных действий. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте.

По словам Пашиняна, в ходе избирательного процесса были зафиксированы случаи внешнего вмешательства, направленного на защиту криминально-олигархических структур. Он отметил, что это создавало риски для безопасности и даже экзистенциальные угрозы, однако сейчас эти угрозы преодолены.

Парламентская оппозиция, которая формируется в парламенте девятого созыва, является политической единицей, сформированной в результате абсолютно незаконных действий подчеркнул он

Кроме того, Пашинян указал на право армянских властей лишить их возможности вести политическую деятельность. По его убеждению, теперь ничто не мешает сосредоточиться на искоренении криминальной олигархии, и этот процесс уже начат.

По итогам выборов в парламент Армении прошли три политические силы. Согласно данным Центризбиркома, правящая партия "Гражданский договор" набрала почти 50% голосов. Таким образом, партия Пашиняна получила 64 депутатских мандата в 105-местном парламенте республики. "Сильная Армения" получила около 23%, блок "Армения" – почти 10%.