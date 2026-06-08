Москва8 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян использовал оскорбительные выражения и публично угрожал оппозиции в ходе предвыборной агитационной кампании. Об этом заявила Организация по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Европе в предварительном отчете наблюдательной миссии ОБСЕ по итогам прошедшего в республике голосования.

В ходе нескольких предвыборных мероприятий премьер-министр использовал оскорбительные и подстрекательские выражения, в том числе в отношении перемещенных армянских беженцев. В некоторых случаях премьер-министр публично угрожал оппозиционным кандидатам говорится в документе

Уточняется, что Пашинян угрожал оппонентам расследованиями и национализацией их компаний. Некоторые процедуры передачи частной собственности государству начались еще до старта предвыборной кампании.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По предварительным результатам, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50%. Однако особенности распределения мандатов сохраняют ей возможность сформировать правительство. При этом обнародованные ЦИК цифры по итогам голосования не могут отражать реальную картину, считает предприниматель Самвел Карапетян, который баллотировался от оппозиционного блока "Сильная Армения".