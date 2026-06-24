Эксперт: нарушения на выборах в Армении стали предвестником крупного кризиса Согомонян: Армения после пересмотра выборов столкнется с экономическим кризисом

Москва24 июн Вести.Никаких сюрпризов по пересмотру итогов парламентских выборов в Армении не будет, заявил ИС "Вести" доктор политических наук, профессор МГИМО Виктор Согомонян.

Слушания Конституционного суда (КС) Армении по поводу заявлений, поданных от партий и блоков, требующих признать недействительными результаты парламентских выборов 7 июня, состоятся в пятницу, 26 июня.

Я думаю, никаких сюрпризов не будет. Во всяком случае, тот состав Конституционного Суда, который сейчас сформирован, не позволяет думать, что этот суд вдруг примет справедливое решение. Но дело даже не в этом. Сам факт оспаривания итогов выборов, и обнародование комплекса нарушений, которые произошли во время выборов, было настолько беспрецедентным. Причем на четырех уровнях - на уровне предвыборной кампании, во время голосования, во время подсчета и подведения итогов. Что называется, перестарались. И понятно, что при любом решении КС политический кризис в Армении никуда не денется полагает эксперт

По его мнению, вслед за политическим кризисом, который только набирает силу, республика также столкнется с экономическими трудностями.

Политический кризис в Армении только назревает, и, я думаю, что, экономический будет идти за ним буквально следом добавил Согомонян

Ранее экс-президент Армении Роберт Кочарян обвинил премьер-министра республики Никола Пашиняна в краже 60 тыс. голосов партии "Процветающая Армения" на выборах 7 июня.