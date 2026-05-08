Москва8 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов переломить через колено всю историю армянской нации. Такое мнение ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, сейчас Армения переживает тяжелейший кризис идентичности – восприятия себя в мире.

Прежние основания для политики внутренней и внешней исчезли. Поэтому идея: "Давайте все забудем и сделаем вид, что мы открываем новую страницу", а новая страница, она чего требует? Она требует, например, кардинального улучшения отношений с Турцией, Азербайджаном, открытия, так сказать, транспортных коридоров, прекращения всякого рода блокирования экономического. И вот тогда на новой основе мы будем развиваться, так сказать, вот в отвлеченном виде. Если только считать, что можно взять и через колено переломить всю историю, даже не страны Армении, а … армянской нации. Я не уверен, что этот путь Пашиняну дастся легко и, главное, приведет к успеху. Но на сегодняшний день он исходит из этого сказал Лукьянов

Также он не исключил, что Пашинян одержит победу на выборах.

Во-первых, там установлен жесточайший контроль с элементами репрессий против оппонентов. То есть, если есть какие-то люди, которые потенциально могут составить конкуренцию, их так или иначе убирают с избирательного трека. А вторая причина — армянское общество, судя по всему, опять же, я со стороны смотрю, пребывает в состоянии довольно тяжелой и глубокой апатии. И дальше, вот дальше что будет, это интересно. Потому что он сейчас, конечно, ради этих выборов педалирует антироссийскую тему. Возможно, что, победив и добившись там следующего мандата, он начнет опять более интенсивно лавировать, потому что терять Россию, он тоже не полный, значит, лунатик. Он понимает, что экономически Армения очень сильно пострадает, никто не заменит те преференции, которые Армения имеет от России и от ЕАС сказал политолог

Ранее Никол Пашинян заявил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины.