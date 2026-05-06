Пашинян заявил, что Армения изменила свое географическое положение Пашинян считает, что Армения стала перекрестком между Востоком и Западом

Москва6 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что за последние годы произошло важное и существенное событие, а именно - "изменение географического положения" Армении. Премьер отметил, что сейчас оно совершенно иное, чем было несколько лет назад. Такое мнение он высказал в рамках форума "Ереванский диалог". Слова Пашиняна приводит РИА Новости.

Сегодня я могу констатировать, что произошло поистине историческое событие в том смысле, что теперь краткое описание географического положения Республики Армения заключается не в том, что она находится в проблемной среде проблемного региона. Описание географического положения Армении таково: через Республику Армения проходит самый короткий путь, соединяющий Восток с Западом и Запад с Востоком сказал Пашинян

Ранее премьер-министр Армении заявил, что его страна будет счастлива, если ее примут в Евросоюз. Пашинян отметил, что проведение реформ для соответствия европейским стандартам - это промежуточная цель Армении.

По мнению заведующего сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислава Притчина, Пашинян продает своему народу европейскую мечту ради того, чтобы удержаться у власти. Больше текущему премьеру предложить своим соотечественникам нечего, потому что под его руководством Армения уже проиграла все, что только можно было, добавил Притчин.