Москва8 авг Вести.В предвыборный период у премьер-министра Армении Никола Пашиняна был невысокий рейтинг. Об этом ИС "Вести" заявил лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.

По его словам, его заявление о поддержке церкви Пашинян оценил, как политическое заявление.

Ну, это как раз после того, как я возле церкви объявил, что мы будем по-нашему поддерживать церковь. И вот он оценил это как политическое заявление. И пока я приехал домой, уже дом оцепили примерно до 1 000 полицейских и хотели меня вытащить из дома. Ну, простой народ и мои друзья, которые в этот момент услышали об этом, тоже собрались в защиту. В предвыборный период Пашинян понял, что у него невысокий рейтинг, а у церкви очень высокий рейтинг, рейтинг доверия у народа. Поэтому решил починить себе этот институт