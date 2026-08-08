Москва8 авгВести.В предвыборный период у премьер-министра Армении Никола Пашиняна был невысокий рейтинг. Об этом ИС "Вести" заявил лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян.
По его словам, его заявление о поддержке церкви Пашинян оценил, как политическое заявление.
Ну, это как раз после того, как я возле церкви объявил, что мы будем по-нашему поддерживать церковь. И вот он оценил это как политическое заявление. И пока я приехал домой, уже дом оцепили примерно до 1 000 полицейских и хотели меня вытащить из дома. Ну, простой народ и мои друзья, которые в этот момент услышали об этом, тоже собрались в защиту. В предвыборный период Пашинян понял, что у него невысокий рейтинг, а у церкви очень высокий рейтинг, рейтинг доверия у народа. Поэтому решил починить себе этот институтпояснил Карапетян
Парламентские выборы в Армении, состоявшиеся 7 июня, прошли с грубейшими нарушениями, ранее заявила пресс-секретарь блока "Сильная Армения" Марианна Каграманян. По словам оппозиционеров, административный ресурс и уголовное преследование использовались против их политической силы на протяжении всей кампании.
Ранее лидер блока "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что главной целью оппозиции является отстранение от власти премьер-министра Никола Пашиняна.