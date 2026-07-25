Мошенники начали обманывать россиян под предлогом "бензина без очереди" Мошенники обзванивают россиян, предлагая "бензин без очереди"

Москва25 июл Вести.Мошенники начали обманывать россиян под предлогом покупки бензина без очереди. Информация об этом появилась в Telegram-канале Baza.

Мошенники начали выдавать себя за операторов АЗС и обещают "бензин без очереди" — на деле они крадут доступ к телефону и банкам говорится в сообщении

Согласно этой информации, мошенники обзванивают водителей и предлагают им записаться на покупку бензина на АЗС без живой очереди, а также получить дополнительные литры. При этом аферисты просят жертву назвать код, который приходит на телефон якобы от АЗС. После этого собеседника просят установить на телефон "важное приложение", благодаря которому мошенники получают доступ к его устройству.

Ранее в Роскачестве предупредили, что телефонные мошенники могут отомстить за попытку пошутить над ними.