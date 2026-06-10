Киберполиция предупредила о мошеннических схемах с "талонами на бензин"

На фоне проблем с бензином в Крыму мошенники придумали новые схемы обмана Киберполиция предупредила о мошеннических схемах с "талонами на бензин"

Москва10 июн Вести.Злоумышленники на фоне обсуждений проблем с топливом в Крыму начали создавать каналы в иностранных мессенджерах, предлагая приобрести талоны по выгодной цене, предупреждают киберполицейские.

Причем, аферисты зазывают жертв быстро принять решение, перевести деньги и "успеть купить", пока предложение не закончилось.

Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита говорится в публикации УБК МВД России в Telegram-канале

Как подчеркивают правоохранители, мошенники внимательно следят за новостной повесткой и оперативно адаптируют сценарии своих действий под те темы, которые привлекают внимание людей и генерируют высокий трафик.