"На злобу дня": крымчане шутят про дефицит бензина и отключения света Курлаева: крымчане не унывают и шутят про бензин и отсутствие света

Москва12 июл Вести.Власти Крыма не скрывают данных об оперативной ситуации на полуострове, а жители шутят на тему дефицита бензина и отключений света. Об этом рассказала в комментарии для "Соловьёв Live" помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева, сообщает ИС "Вести".

По ее словам, ситуация доводится до населения, в том числе самим главой республики Сергеем Аксёновым через соцсети.

Мы и не скрываем оперативную ситуацию. Мы всегда рассказываем, вы сами подписаны на паблики Аксёнова. Вы прекрасно знаете, мы ничего не скрываем. Хотите ехать - мы рады, мы встретим, мы поможем, мы поддержим, вы не уедете с плохим настроением. Но, опять-таки говорю, если враг не вмешается. Но мы всегда рассказываем о том, какая ситуация в Крыму подчеркнула она

Также она рассказала, как сами крымчане шутят по поводу ситуации на полуострове.

Сегодня свежую шутку услышала: "Нам бы день за бензином простоять, да ночь без света продержаться". Это вот сейчас так шутят в Крыму. Конечно, злая шутка, но, в общем-то, на злобу дня. Но я хочу сказать, что убить жизнь на полуострове, как это хотят сделать в Киеве, не получится сказала Курлаева

Также она рассказала о непростой ситуации с подачей электричества на севере и востоке Крыма из-за продолжающихся ударов ВСУ по объектам энергоструктуры полуострова. В этой части региона электричество подается с интервалами.

Сохраняется в Крыму и дефицит топлива. Его свободная продажа 12 июля открылась на 87 автозаправочных станциях в Крыму и Севастополе, при этом сохраняется лимит в 20 литров на один автомобиль, а заправка в канистры по-прежнему запрещена.