В Крыму рассказали, как переживают топливный кризис Помощник главы Крыма Курлаева: ситуация с бензином на контроле властей региона

Москва23 июн Вести.Ситуация со снабжением Крыма топливом находится на контроле главы республики Сергея Аксёнова. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщила помощник главы региона Ольга Курлаева.

Бензин есть для экстренных служб, для служб, которые обеспечивают жизнь города. Его количество и то, кому и куда его давать, регулируется в ручном режиме. Вся эта ситуация находится под контролем главы Республики Крым заявила она

По словам Курлаевой, как и при водной и энергетической блокадах, местные жители кооперируются и сообща решают проблемы.

Крымчан очень сильно сплотила беда. Есть понимание того, что Крым – дом. В домашних чатах, в групповых чатах появляется то, что было в водную блокаду. Тогда в 2020-2021 годы была сильнейшая засуха, и жители предлагали друг другу помощь. Такая сплоченность есть [и сейчас], видно, что это – крымчане… Хотелось бы выразить благодарность крымчанам за их стойкость, за их доверие, за их здравомыслие отметила Ольга Курлаева

В воскресенье, 21 июня, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в республике была прекращена продажа топлива на автозаправочных станциях как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что российские власти ведут работу по обеспечению жителей Крыма топливом.