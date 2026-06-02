Аксёнов: ситуация с топливом в Крыму находится на контроле у президента

Москва2 июн Вести.Ситуация с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле у президента Владимира Путина, который дал поручения для ее решения профильным ведомствам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что власти Крыма координируют свои действия с правительством Севастополя.

Бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения. Ситуацию держу на контроле сказал Аксёнов, добавив, что в условиях проведения СВО не вся информация может быть размещена в публичном поле

По его словам, 3 июня на сайте Министерства топлива и энергетики республики будет опубликована интерактивная карта, которая поможет находить АЗС с наличием топлива.