Москва2 июнВести.Ситуация с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле у президента Владимира Путина, который дал поручения для ее решения профильным ведомствам. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Он отметил, что власти Крыма координируют свои действия с правительством Севастополя.
Бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения. Ситуацию держу на контролесказал Аксёнов, добавив, что в условиях проведения СВО не вся информация может быть размещена в публичном поле
По его словам, 3 июня на сайте Министерства топлива и энергетики республики будет опубликована интерактивная карта, которая поможет находить АЗС с наличием топлива.