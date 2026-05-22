Москва22 маяВести.Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 77% от проектного объема благодаря обильным осадкам, запасов хватит на 400 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Он отметил, что суммарный объем крымских водохранилищ, без учета Севастополя, оценивается в 186 миллионов кубометров, из них 166 миллионов – в питьевых водохранилищах, что на 50 миллионов больше, чем в 2025 году.
Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущемсказано в сообщении
Аксёнов добавил, что наполнение наливных водохранилищ Восточного Крыма будет продолжаться по утвержденному графику.