Аксёнов: водохранилища Крыма заполнены на 77 процентов Аксёнов: запасов воды в крымских водохранилищах хватит на 400 дней

Москва22 мая Вести.Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 77% от проектного объема благодаря обильным осадкам, запасов хватит на 400 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Он отметил, что суммарный объем крымских водохранилищ, без учета Севастополя, оценивается в 186 миллионов кубометров, из них 166 миллионов – в питьевых водохранилищах, что на 50 миллионов больше, чем в 2025 году.

Этих запасов нашей республике хватит, чтобы обеспечить гарантированное водоснабжение в среднем на 400 суток даже без учета притоков в будущем сказано в сообщении

Аксёнов добавил, что наполнение наливных водохранилищ Восточного Крыма будет продолжаться по утвержденному графику.