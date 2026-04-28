Аксёнов: более 70% объектов здравоохранения модернизированы в Крыму Аксёнов сообщил, что более 70% объектов здравоохранения модернизированы в Крыму

Москва28 апр Вести.В Республике Крым модернизации подверглось более 70% объектов, однако региону есть еще над чем работать. Об этом ИС "Вести" рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Он выразил благодарность всем причастным в создании новых приемных отделений скорой помощи в Симферополе.

Экстренная помощь может оказана быть в любом направлении без исключения. В целом модернизации уже подверглось более 70% объектов здравоохранения на территории Республики Крым. Изменения есть, но, хотя, вы знаете, я никогда картинку не идеализирую, всегда считаю, что нам есть над чем совершенствовать свою работу сказал Аксёнов

Ранее Аксёнов заявил, что Крым показывает хороший результат в своем развитии, однако успех республики был бы выше, если б не выходки киевского режима.