Продажу бензина АИ-95 в Крыму ограничат до 20 литров в сутки с 30 мая

Москва29 мая Вести.В Крыму с 30 мая вводится ограничение на продажу бензина АИ-95. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в MAX.

Теперь один человек сможет купить не более 20 литров топлива раз в сутки.

говорится в сообщении Аксёнова

Глава Крыма призвал жителей не покупать бензин впрок и заправляться в обычном режиме. Он дал ссылку на сайт Министерства топлива и энергетики республики, где можно посмотреть актуальные адреса АЗС, на которых есть нужный вид бензина.