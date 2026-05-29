Москва29 маяВести.В Крыму с 30 мая вводится ограничение на продажу бензина АИ-95. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов в MAX.
Теперь один человек сможет купить не более 20 литров топлива раз в сутки.
Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в суткиговорится в сообщении Аксёнова
Глава Крыма призвал жителей не покупать бензин впрок и заправляться в обычном режиме. Он дал ссылку на сайт Министерства топлива и энергетики республики, где можно посмотреть актуальные адреса АЗС, на которых есть нужный вид бензина.