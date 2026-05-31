РСТ наблюдает небольшое снижение спроса на туры в Крым из-за дефицита бензина В РСТ заявили о некотором снижении темпов бронирования туров в Крым

Москва31 мая Вести.На данный момент наблюдается некоторое снижение темпов бронирования туров в Крым в связи с возникшим на полуострове дефицитом бензина, сообщил изданию "Подъем" руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Однако пока речь идет о незначительной коррекции спроса, а не о массовых отказах от поездок – туристы так быстро не реагируют на такие события пояснил он

По словам Абдюханова, подобные ситуации были и раньше, и, как показывает практика, спрос восстанавливается после нормализации обстановки. Кроме того, показатели по Крыму, если сравнивать с прошлым годом, по-прежнему остаются в "положительной зоне".

В РСТ рассчитывают, что ситуация с обеспечением топливом будет урегулирована в обозримые сроки, и спрос вернется к обычной динамике.

Туристам, которые едут в Крым на личных автомобилях, глава пресс-службы РСТ посоветовал запастись топливом и учитывать правила его перевозки по Крымскому мосту.

Дефицит бензина в Крыму возник после атак ВСУ на трассу "Новороссия", которая соединяет полуостров с Ростовской областью. На данным момент бензин марки АИ-95 граждане могут купить только по талонам, продажа АИ-92 ограничена: не более 20 литров на одно транспортное средство в сутки. В Севастополе весь бензин – только по талонам.