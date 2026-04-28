Москва28 апрВести.Туристы не аннулируют массово летние туры на курорты Туапсинского района Краснодарского края, но число бронирований туров сократилось на 15%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
После сообщений об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами количество новых бронирований у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15%отметили в РСТ
По их данным, ЧП произошло в промышленном центре Туапсе и не затронуло самые востребованные курорты в Туапсинском районе - Ольгинку, Небуг и Новомихайловское.
Происшествие не оказало значительного влияния на общий объем бронирований на май. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдаетсяуказали в РСТ
По данным союза, на конец апреля средняя глубина бронирований составила порядка 20 дней, многие туристы примут решение о летней поездке чуть позже.
В Туапсе после атак беспилотников введен режим ЧС регионального уровня, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Жителям Туапсе посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах.