Союз туриндустрии: массовых отказов туристов от летнего отдыха в Туапсе нет

РСТ: пожары в Туапсе не оказали сильного влияния на летние бронирования туров Союз туриндустрии: массовых отказов туристов от летнего отдыха в Туапсе нет

Москва28 апр Вести.Туристы не аннулируют массово летние туры на курорты Туапсинского района Краснодарского края, но число бронирований туров сократилось на 15%, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

После сообщений об атаках беспилотников и загрязнении нефтепродуктами количество новых бронирований у некоторых туроператоров по курорту снизилось примерно на 15% отметили в РСТ

По их данным, ЧП произошло в промышленном центре Туапсе и не затронуло самые востребованные курорты в Туапсинском районе - Ольгинку, Небуг и Новомихайловское.

Происшествие не оказало значительного влияния на общий объем бронирований на май. Массовых аннуляций на летний период также не наблюдается указали в РСТ



По данным союза, на конец апреля средняя глубина бронирований составила порядка 20 дней, многие туристы примут решение о летней поездке чуть позже.

В Туапсе после атак беспилотников введен режим ЧС регионального уровня, на место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Жителям Туапсе посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах.