Емельянов: около 80 человек были размещены в ПВР Туапсе

В управлении развития курортов Туапсе рассказали о размещении людей в ПВР Емельянов: около 80 человек были размещены в ПВР Туапсе

Москва2 мая Вести.После атаки в Туапсе БПЛА ВСУ около 80 человек разместили в пунктах временного размещения. Об этом рассказал начальник управления развития курортов Туапсинского муниципального округа Олег Емельянов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он напомнил, что 16 апреля в Туапсе был введен режим ЧС.

Нам поставили задачу сделать все необходимое для того, чтобы разместить граждан. Решением комиссии были определены места пунктов временного размещения граждан. В первые сутки, соответственно, 16 апреля, разместили пять семей в количестве 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В дальнейшем, при ударах по нашим гражданским, по нашим гражданским объектам. Это у нас 20-е, 28-е, 30-е, с 30 апреля на 1 мая мы разместили порядка восьмидесяти человек в комфортабельных гостиницах с трехразовым питанием, оказываем всяческое содействие со своей стороны, чтобы у граждан было все необходимое для комфортного проживания рассказал Емельянов

Ранее политолог Сергей Карнаухов раскритиковал посты, в которых говорится о катастрофе в Туапсе после налета украинских беспилотников на нефтебазу и морской терминал.

28 апреля из‑за падения обломков БПЛА украинских боевиков начался масштабный пожар на НПЗ в Туапсе, который ликвидировали к утру 30 апреля. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заверил, что будет сделано все, чтобы привести город в порядок как можно скорее.