Власти Туапсе сообщили, что морское дно в акватории обследуют к 1 июня К 1 июня в Туапсе проведут водолазное обследование морского дна

Москва2 мая Вести.К 1 июня планируется провести водолазное обследование дна акватории у города Туапсе, который подвергся нескольким атакам украинских беспилотников. Об этом рассказал начальник управления развития курортов Туапсинского муниципального округа Олег Емельянов для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он обратил внимание, что из-за ударов по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе больше всего пострадали Центральный и Приморский пляжи.

Будет экспертиза и санитарное заключение, водолазное обследование дна акватории — это будет к 1 июня. С 1 июня каждые 10 дней будет браться проба воды, соответственно, мы уже будем понимать, где, что и как сказал Емельянов

Пляжи за чертой города, как отметил Емельянов, пострадали меньше.

Пользователи своими силами, средствами, также спецтехникой, приводят в соответствие пляжные территории. И полная информация (о возможности открыть пляжный сезон – ред.) у нас уже будет к 1 июня добавил он

Также в управлении развития курортов Туапсе рассказали, что после атаки дронами ВСУ в Туапсе около 80 человек были отправлены в пункты временного размещения.