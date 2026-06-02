Минэнерго работает над стабильным обеспечением Крыма бензином Минэнерго прорабатывает дополнительные меры по поставкам в Крым бензина

Москва2 июн Вести.Минэнерго России прорабатывает дополнительные меры по обеспечению стабильных поставок бензина в Крым, заявила пресс-служба ведомства.

Представители министерства подчеркнули, что Минэнерго находится в постоянном контакте с властями региона, участниками рынка и держит ситуацию с топливом в Крыму на постоянном контроле.

В настоящее время вместе с профильными ведомствами также прорабатываются дополнительные решения, направленные на поддержание стабильных поставок бензина и обеспечение потребностей жителей и экономики в моторном топливе говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с дефицитом бензина на полуострове на контроле. Глава государства дал профильным ведомствам поручения по ее разрешению, подчеркнул чиновник.