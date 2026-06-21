Москва21 июн Вести.Продажа топлива прекращена на автозаправочных станциях в Республике Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

Сегодня, 21 июня, с 9.00 [мск] на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым