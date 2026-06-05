Аксёнов: в Крыму автобусы закрепят за конкретными АЗС для заправки топливом

Общественный транспорт в Крыму закрепят за конкретными АЗС для заправки Аксёнов: в Крыму автобусы закрепят за конкретными АЗС для заправки топливом

Москва5 июн Вести.Общественный транспорт в Крыму будет закреплен за конкретными АЗС, где он будет получать топливо по графику. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, с утра 5 июня на полуострове наблюдались задержки в работе пассажирского транспорта – порядка 400 единиц подвижного состава на вышли на маршруты из-за отсутствия топлива.

Министерство транспорта РК с 07.00 6 июня обеспечит полное наличие подвижного состава на линиях пассажирских перевозок... Подвижной состав будет закреплен за конкретными АЗС, заправка будет проводиться по четкому графику сказал Аксёнов

Он добавил, что расписание движения общественного транспорта должно полностью соблюдаться.