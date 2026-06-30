Аксенов: большие объемы топлива в ближайшее время не поступят в продажу

Аксенов: крымчан будут ежедневно информировать о ситуации с топливом Аксенов: большие объемы топлива в ближайшее время не поступят в продажу

Москва30 июн Вести.На территории Республики Крым продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. Как заявил в MAX глава региона Сергей Аксенов, министр топлива и энергетики Владимир Воронкин будет ежедневно информировать граждан о ситуации.

К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит… Прошу всех набраться терпения заявил Аксенов в мессенджере

По словам глава региона, крымчане жалуются на распределение электроэнергии по территории республики. Губернатор пообещал найти технические возможности для решения этого вопроса.

Оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании отметил он

Аксенов подчеркнул, что общественный транспорт и другие коммунальные службы в полном объеме обеспечены топливом. Также он попросил жителей доверять только официальной информации и поблагодарил энергетиков, которые работают в круглосуточном режиме.