Помощник главы Крыма: сообщать о появлении топлива в регионе будем по факту

В Крыму будут сообщать о появлении топлива в регионе по факту Помощник главы Крыма: сообщать о появлении топлива в регионе будем по факту

Москва23 июн Вести.Информирование населения о появлении в Республике Крым топлива будет происходить по факту, заявила ИС "Вести" помощник главы региона Ольга Курлаева.

Она напомнила, что точные даты появления топлива официально не назывались.

Мы не озвучиваем дат, когда появится бензин, хотя этот вопрос очень часто задают. Да, мы говорим не только о бензине, а о топливе. Нет таких прогнозов. Мы будем информировать по факту отметила Курлаева

Помощник главы Крыма сообщила, что ситуация с топливом находится на контроле у губернатора республики Сергея Аксенова и регулируется в "ручном" режиме. Структуры, отвечающие за безопасность полуострова, как рассказала Курлаева, ежечасно ведут мониторинг в регионе.

С 21 июня в республике была прекращена продажа топлива на АЗС физическим и юридическим лицам как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Топливо отпускается только службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.