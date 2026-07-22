Москва22 июл Вести.В Крыму ожидают разработки механизма по снижению цен на топливо. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала помощник главы региона Ольга Курлаева.

По ее словам, такая система будет разработана по поручению президента России Владимира Путина. Курлаева уточнила, что "цены сейчас плавают и это не скрывается".

Да, у нас проблемы с поставками ГСМ они так и остались, и они будут. Мы уверены, что это будет решено, но сейчас у нас отпуск бензина все равно идет по, если он появляется в свободной продаже, то это 20 литров на одну машину, АИ 95 и 92. И в канистре отпуск запрещен. Это я говорю именно про Республику Крым, в Севастополе у них своя система. И надо сказать, что мы ждем решения ситуации хотя бы по цене и, соответственно, мы надеемся на то, что все-таки топливо у нас скоро появится отметила она

Ранее помощник главы Крыма сообщила об отключении света на главных курортах.