Курлаева заявила об улучшении ситуации с водой в Крыму Курлаева: ситуация с водой в Крыму стала получше

Москва15 июл Вести.Ситуация с водоснабжением в Крыму стала лучше, чем со снабжением электричеством. Об этом ИС "Вести" рассказала помощница главы Крыма Ольга Курлаева.

Она добавила, что в проблемные районы организовывается подвоз воды.

С водоснабжением в Крыму ситуация немножечко лучше, чем с энергоснабжением. В тех районах, где долго нет электричества, естественно, выключаются и насосы, поэтому организован подвоз чистой питьевой воды. Это у нас Джанкойский район, это у нас Армянск, это Красноперекопский район, Нижегородский район. А это уже центральный Крым я называю. Там также подвоз воды. Это Евпатория, Саки. … Сейчас вспомнили водовозки, и они ездят, развозят воду. Также нашли воду и в министерстве промышленности по поручению Сергея Аксёнова. Нашли воду для того, чтобы промышленники тоже помогали. Предприниматели помогают и возят питьевую воду, как раз поквартирно разносят рассказала Курлаева

Ранее Курлаева прокомментировала ситуацию с топливом на полуострове. Она рассказала, что дизель уже есть в свободной продаже, а на бензин А-92 и А-95 установлен лимит в 20 литров. Она также пояснила, где жители первыми получат баллоны с газом.