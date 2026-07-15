Москва15 июл Вести.В настоящее время самая сложная ситуация со светом из-за атак украинских беспилотников складывается на севере Крыма. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, в целом в регионе сохраняется достаточно сложная обстановка в энергетическом комплексе, потому что враг не оставляет попыток вызвать панику и всячески портить мирную жизнь полуострова.

Света нет у нас на севере – самая сложная ситуация. На востоке сегодня из-за того, что в Керчи произошла очередная атака вражеских беспилотников, случилась поломка и на сетях. И нет [электроэнергии] на востоке, нет на западе, нет и в центральной части полуострова, там тоже перебои со светом. Введены графики, но мы не говорим о том, какие графики, потому что называть дату, время, когда будет свет в том или ином населенном пункте просто некорректно, неэтично. Потому что случиться может все, что угодно, и мы таким образом даже работаем на руку врагу. Потому что они ждут этих объявлений, чтобы опять нанести какое-то повреждение