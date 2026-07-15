Москва15 июл Вести.На покупку альтернативных источников электроэнергии в Крыму можно получить льготу. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, в регионе представлены несколько мер поддержки республиканского уровня для малого бизнеса.

Увеличена сумма кредитования до 75 миллионов рублей, можно получить отсрочку по кредитам, кредитные каникулы, предприятия, доступ к льготному финансированию для покупки альтернативных источников энергии. То есть, из-за того, что крупные промышленные предприятия и крупные магазины, они, как правило, имеют свои генераторы, имеют свои подстанции, да, какие-то мелкие. И сейчас можно получить льготу на то, чтобы приобрести альтернативные источники питания и электроэнергии. Также можно использовать полученные средства субсидирования здесь по разным программам на то, чтобы увеличить пассивную защиту своих объектов от украинских беспилотников