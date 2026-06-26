Москва26 июн Вести.В Крыму прорабатывают меры поддержки для предпринимателей, совещания идут каждый день. Об этом сообщила помощник главы республики Ольга Курлаева в беседе с ГТРК "Таврида".

Он подчеркнула, что каждый вопрос обсуждается индивидуально.

Насколько я знаю, совещания проходят ежедневно. Каждый вопрос прорабатывается индивидуально. Естественно, будут меры поддержки. Выясняют, какие отрасли будут поддерживаться, в каком объеме, где, кто, когда и кому сколько будет пояснила Курлаева

По ее словам, вопрос поддержки бизнеса очень деликатный, поэтому практически с каждым предпринимателем он обсуждается отдельно.