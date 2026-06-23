Москва23 июн Вести.Жители Республики Крым объединились и помогают друг другу в трудных ситуациях, рассказала ИС "Вести" помощник главы региона Ольга Курлаева.

Она отметила, что неравнодушные крымчане предлагают свою помощь даже в домовых чатах.

В домовых чатах предлагается помощь: "Вот я, допустим, выезжаю из Ялты, кого-то надо добросить, кого-то надо подвезти?". Уже вот в таком единстве [живут] крымчане. Ну, как бы даже заявляют: Крым — это мы. Крым — это я, ты, твой сосед, помоги ближнему, если он нуждается