Москва22 июл Вести.Отношение крымчан к властям из-за блокады не изменилось. Об этом заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она отметила, что нынешняя ситуация на полуострове осложнена тем, что есть перебои в электроснабжении, перебоях в логистических маршрутах. Однако, подчеркнула Курлаева, крымчане знают, что киевский режим является причиной их проблем.

У нас были водная блокада, транспортная блокада, финансовая блокада, продовольственная блокада. Это все уже было, но по отдельности. А сейчас самая действительно сложная ситуация, когда практически все блокады соединены отметила она

На фоне проблем с энергетикой сохраняются сложности со снабжением водой.

Сейчас тоже проблема существует с подачей воды, насосы без электроэнергии не функционируют, но почасовая подача воды во всех районах, где сложная ситуация с энергообеспечением, есть. Как реагируют жители? Я же езжу по регионам, мы смотрим, общаемся с людьми. И у них не изменилось отношение к президенту, доверие к нему на высоком уровне, как и было. Потому что крымчане борются за свой выбор. Они знают, за что их выживают, украинская сторона устраивает настоящий геноцид. Никто с кулаками не бегает, не кричит "во всем виноват президент", они знают, кто враг. Здесь четко знают, кто виноват в их бедах сказала она

Ранее сообщалось, что Крыму выделят 5 млрд рублей из федерального бюджета на компенсационные выплаты жителям, которые пострадали от длительных отключений электричества.