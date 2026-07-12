Помощник главы Крыма рассказала о жестких требованиях Аксёнова к чиновникам Курлаева рассказала о жестких требованиях главы Крыма к местным чиновникам

Москва12 июл Вести.Главы Крыма Сергей Аксёнов выдвинул строгие требования к работе чиновников, занимающихся вопросами подачи электроснабжения на полуострове. Об этом рассказала его помощник Ольга Курлаева в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Она отметила непростую ситуацию в регионе в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом все находится на контроле главы, и все эти пункты содействия, работа всех чиновников любого уровня организованы таким образом, что, если вдруг кто-то не проявит участия в общественной жизни и в столь сложной ситуации в общении с народом, то, как говорит глава Республики Крым, он больше не найдет работу в Крыму сказала Курлаева

Ограничения электроснабжения продолжаются в Крыму. На севере и востоке полуострова сложилась непростая ситуация.