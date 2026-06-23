"Сумасшедший сосед": в Крыму высказались о постоянных атаках Киева на регион Помощник главы Крыма: Киев не скрывает намерение сделать жизнь крымчан тяжелой

Москва23 июн Вести.Атаки на объекты жизнеобеспечения и энергетики Крымского полуострова со стороны киевского режима продолжаются, Украина даже не скрывает свое намерение сделать жизнь жителей республики тяжелой. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы региона Ольга Курлаева.

Она напомнила, что с 2014 года киевский режим устраивает блокады и блэкауты в республике.

Дело в том, что атаки Киева на объекты жизнеобеспечения, энергетические объекты полуострова продолжаются. Киев не скрывает своих намерений создать гуманитарную катастрофу и максимально сделать тяжелую жизнь крымчанам. Это у них засело в голове еще, наверное, с 2014 года, когда они устраивали блокады и блэкауты. Перечислять блокады можно бесконечно: это и продовольственная, и энергетическая, и финансовая блокады отметила Курлаева

По словам помощника главы Крыма, жители региона понимают всю сущность Украины.

И крымчане понимают, что за… сумасшедший сосед, наверное, находится по ту сторону добавила она

Ранее Курлаева рассказала, как в Крыму переживают топливный кризис. Она заявила, что ситуация в регионе находится на контроле главы республики Сергея Аксенова.