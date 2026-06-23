Москва23 июнВести.Атаки на объекты жизнеобеспечения и энергетики Крымского полуострова со стороны киевского режима продолжаются, Украина даже не скрывает свое намерение сделать жизнь жителей республики тяжелой. Об этом ИС "Вести" заявила помощник главы региона Ольга Курлаева.
Она напомнила, что с 2014 года киевский режим устраивает блокады и блэкауты в республике.
Дело в том, что атаки Киева на объекты жизнеобеспечения, энергетические объекты полуострова продолжаются. Киев не скрывает своих намерений создать гуманитарную катастрофу и максимально сделать тяжелую жизнь крымчанам. Это у них засело в голове еще, наверное, с 2014 года, когда они устраивали блокады и блэкауты. Перечислять блокады можно бесконечно: это и продовольственная, и энергетическая, и финансовая блокадыотметила Курлаева
По словам помощника главы Крыма, жители региона понимают всю сущность Украины.
И крымчане понимают, что за… сумасшедший сосед, наверное, находится по ту сторонудобавила она
Ранее Курлаева рассказала, как в Крыму переживают топливный кризис. Она заявила, что ситуация в регионе находится на контроле главы республики Сергея Аксенова.