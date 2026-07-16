Каждый специалист в Энергодаре стал мишенью для ВСУ, заявила Курлаева Курлаева объяснила, чего добиваются ВСУ обстрелами Энергодара

Москва16 июл Вести.Киевский режим обстреливает город Энергодар на протяжении четырех лет, чтобы оттуда уехали все работники. Поэтому сейчас каждый специалист – это мишень для ВСУ. Об этом в интервью ИС "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, своими действиями Украина подводит мир к ядерной катастрофе.

Самое главное в работе такого объекта мирового уровня – в первую очередь, люди и (ВСУ продолжают. – Прим. ред.) кошмарить город Энергодар уже на протяжении четырех лет, чтобы оттуда уезжали работники, [чтобы] оттуда уезжали специалисты, чтобы не ходили на работу. Именно этого они добиваются. Ведь обстрел ведется по мирным домам, по мирным объектам, по мирным кварталам, взрываются машины, взрываются магазины, все что угодно. А теперь, когда город находится буквально под дронами, любой сотрудник на виду, любой специалист – это мишень заявила Курлаева

Она также выразила надежду, что МАГАТЭ, эксперты которого присутствуют на ЗАЭС с 2022 года, определится и назовет виновных в убийстве главного инженера атомной станции Александра Яковлева.

Понимать-то они понимают, но когда они определятся именно с тем, кто настоящая угроза мирному атому, и кто настоящий инициатор ядерной катастрофы? Тогда, наверное, можно сказать, что будет сдвиг в какую-то сторону, потому что доверять Украине Запорожскую атомную станцию, вести с ними переговоры о том, что какой-то ядерный объект может быть при Украине, в принципе, нельзя сказала помощник главы Республики Крым

Она добавила, что в последнее время удары ВСУ по энергоблокам станции стали рутиной и обыденностью, хотя когда-то ВСУ позволяли себе атаковать только районы вокруг АЭС.

Ранее в Росатоме сообщили, что в результате атаки украинского беспилотника скончался главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев и водитель автомобиля, в котором находился инженер, Дмитрий Филиппов.